منتدى مصر للإعلام والاتصال يعلن عن أولى فعالياته لعام 2021

في أول قداس له بعد تنصيبه.. رئيس "الأسقفية": عيشوا باستقامة

كتب- مصراوي:

أعلن منتدى مصر للإعلام والاتصال عن بداية الفعاليات التدريبية لعام 2021؛ بورشة تدريبية لتطوير مهارات الصحفيين والإعلاميين على إنتاج القصص الصحفية الرقمية، مع الصحفي والمدرب ياسر الزيات، عضو الهيئة الاستشارية للمنتدى.

ويعقد التدريب "أونلاين" عبر تطبيق "ZOOM"، في الفترة من ٢٢ إلى ٢٧ يوليو ٢٠٢١، وسيتمكن المشاركون من معرفة أحدث التطورات في عالم الصحافة، وتطوير مهاراتهم في كتابة التحقيقات الاستقصائية بالوسائط المكتوبة والمسموعة والمرئية، واكتساب مهارات تنفيذ بودكاست احترافي وكتابة الاسكريبت للتليفزيون.

وآخر موعد للتقديم في الورشة المدعومة والممولة بالكاملة الجمعة ١٨ يونيو الحالي.