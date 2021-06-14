امتداد جغرافي.. نائب بأسيوط يقترح ربط محافظات الصعيد بالبحر الأحمر

كتب- مصراوي:

تقدم النائب مصطفي بدران، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، باقتراح برغبة لرئيس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، والتخطيط، بأن يكون لكل محافظة من محافظات الصعيد امتداد جغرافي وإداري حتى ساحل البحر الأحمر، وأن يكون لكل محافظة من بني سويف حتى أسوان ساحل على البحر الأحمر.

وأضاف، في بيان، أن هذا الاقتراح يأتي انطلاقا للتنمية الشاملة وتنمية الصعيد بشكل خاص في جميع المجالات، وبذلك تكون تنيمية شاملة من ناحية وأن تكون لكل محافظة منطقة لوجستية وموانئ جديدة على الشريط الساحلي.