محافظ القاهرة: إزالة 591 عقارا بمنطقة بطن البقرة بنسبة 90% من المستهدف

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اليوم الاثنين، الأعمال الجارية لإزالة منطقة بطن البقرة العشوائية بحي مصر القديمة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخلص من المناطق العشوائية بالعاصمة وتوفير مساكن لائقة وحياة كريمة لقاطنيها.

وأكد محافظ القاهرة، على أنه تم إزالة أكثر من 90% من المساكن العشوائية بالمنطقة حيث تم إزالة 591 عقارا عشوائيا حتى الآن من إجمالي 730 عقارا بالمنطقة، كما تم إخلاء وتسكين 1721 أسرة جرى نقلهم إلى مساكن حضارية بمشروع الأسمرات.

وأضاف محافظ القاهرة، أن منطقة بطن البقرة كانت من أصعب المناطق العشوائية، وكان إزالتها حلم استطاعت الدولة أن تحققه، مشيرًا إلى أن أعمال الإزالة تهدف إلى تغيير حياة 2000 أسرة إلى الأفضل إلى جانب تنفيذ خطة الدولة للتطوير الشامل لمنطقة الفسطاط بالكامل وإعادة الشكل الحضاري لهذه المنطقة التاريخية.

وأكد محافظ القاهرة، على أن جميع الوحدات السكنية الجديدة التي ينقل إليها المواطنون مؤثثة ومزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم لهم: (وحدات صحية - مركز شباب - مدارس).