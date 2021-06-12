وكيل "خطة النواب": وزير المالية اقتدى بنبي الله يوسف في إدارة خزائن مصر

(مصراوي):

أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن وزير المالية محمد معيط، أحسن الاقتداء بنبي الله يوسف في إدارة خزائن مصر خلال الفترة الأخيرة، وخاصة في ظل الظروف والتحديات الصعبة التى مرت بها البلاد على مدار الفترة الماضية، حيث الإصلاح الاقتصادي وما تبعه من تقلبات مالية بالإضافة إلى كورونا التي لا تزال مستمرة معنا، مؤكدًا أنه أحسن الاقتداء بسيدنا يوسف خاصة أن هذه المرحلة كانت تحتاج هذه الإدارة.

جاء ذلك بحضور بندوة "الموازنة العامة - التحديات والطموحات"، بحزب مستقبل وطن بحضور وزير المالية، ومشاركة كل من النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، والنائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والنائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، وعدد من رموز أعضاء مجلس النواب، ومجلس الشيوخ وقيادات وزارة المالية.

ووجه سالم الشكر للحزب علي حرصه علي عقد ورش العمل المستمرة مع ممثلي الحكومة بمختلف الملفات، حيث تعد وسيلة تواصل هامة بين السلطة التشريعية والتنفيذية وحزب مستقبل وطن، مؤكدا علي أن مثل هذه اللقاء تشهد مناقشات وتوضيحات تصب في الصالح العام، موجهًا الشكر لوزير المالية علي حضوره بجلسة اليوم، مؤكدًا أنه أحسن الاقتداء بسيدنا يوسف في إدارة خزائن مصر.