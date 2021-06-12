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"الجيزة": مواجهة حالات البناء المخالف في حي جنوب والهرم والبدرشين والعياط

08:37 م السبت 12 يونيو 2021
"الجيزة": مواجهة حالات البناء المخالف في حي جنوب والهرم والبدرشين والعياط

مخالفات البناء

(أ ش أ):

تكثف محافظة الجيزة مجهوداتها من خلال الأحياء والمراكز لمواجهة أي حالات بناء مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي الإطار، ضبط حي الهرم حالة بناء مخالف عبارة عن سقف الدور الثاني بعد الأرضي بشارع أبوزيد بكفر غطاطي؛ حيث جرى فك "الشدة الخشبية"، وإيقاف الأعمال ومصادرة تندة حديد أثناء تركيبها أعلى أحد العقارات بمنطقة المنشية، بالإضافة الى ضبط حالة أخرى بهضبة الأهرام عبارة عن بناء مخالف بأحد العقارات بالمنطقة (ن) واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتمكن حي جنوب الجيزة من إزالة ثلاث غرف مقامة بالمخالفة بمساكن شارع المدبح، كما قام مركز ومدينة البدرشين بإزالة حالة بناء مخالف عبارة عن سور على مساحة 1000م2 بالطريق السريع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الملاك.

وفي مركز العياط، جرت إزالة حالة تعد بالبناء على أرض زراعية في المهد بقرية جرزا التابعة للوحدة المحلية بالقطوري، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.​

هذا المحتوى من

مخالفات البناء محافظة الجيزة حي الهرم

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