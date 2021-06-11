يدعم غير القادرين على إتمام الزواج.. 300 عارض يشاركون في معرض ديارنا للأثاث "صور"

(مصراوي):

تفقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي يرافقها الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب وعدد من أعضاء المجلس، أروقة معرض "ديارنا للأثاث والمفروشات والسلع المعمرة"، المقام بصالة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر، والذي يختتم فعالياته 13 يونيو الجاري.

والتقت وزيرة التضامن وأعضاء مجلس النواب خلال الجولة بالعارضين، حيث استمعوا لشرح واف لمنتجاتهم وآرائهم في المعرض، كما أشادوا بحسن التنظيم.

واحتفل العارضون بالنجاح الكبير الذي حققه المعرض، وحجم الإقبال الكبير الذي شهده المعرض في دورته الحالية، مقدمين الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي لدعمها المتواصل لهم وحرصها علي تشجيعهم وهو ما كان له أكبر الأثر في نجاح المعرض.

ومن جانبهم، وجه أعضاء مجلس النواب خالص الشكر والتقدير لوزارة التضامن الاجتماعي على المجهود الكبير المبذول في المعرض، مؤكدين أنه يوجه أكثر من رسالة مهمة منها الحفاظ على هوية المنتج المصري وتشجيعه.

كما أثنوا على الأهداف التي تسعى وزارة التضامن الاجتماعي لتحقيقها من المعرض والتي تتضمن تشجيع صغار المنتجين في إطار برنامج "فرصة" للتأهيل لسوق العمل ودعم المشروعات متناهية الصغر، والمساعدة في تسويق المنتجات الصغيرة والحرفية، فضلًا عن ترشيد الاستهلاك المبالغ فيه في تجهيز منازل الزوحية، وخفض نسبة المواطنين المعرضين لأن يكونوا غارمين بسبب الاستدانة والاقتراض، والتركيز على بناء أسرة سليمة.

ويدعم معرض "ديارنا للأثاث والمفروشات والسلع المعمرة" الأسر غير القادرة على إتمام الزواج، وتحفيز الشباب على بناء أسر سليمة وعدم الإحجام عن الزواج، حيث يستهدف المعرض تسويق برنامج "مودة" لتوعية المقبلين على الزواج، كما يشجع صغار المنتجين ويدعم المشروعات متناهية الصغر، والمساعدة في تسويق المنتجات الصغيرة والحرفية، تنفيذًا لأهداف برنامج الأسر المنتجة "ديارنا" ومراكز التكوين المهني التي تقوم على تدريب صغار الصناع.

ويفتح المعرض أبوابه للجمهور من 10 صباحًا إلى 10 مساءً بمشاركة 300 عارض من بينهم 200 عارض لمنتجات الأثاث من صغار المنتجين التابعين للجمعيات التعاونية الإنتاجية ومنتجى مدينة الأثاث بدمياط، كما يشارك في المعرض 100 عارض لمستلزمات المفروشات من منتجات الجمعيات الأهلية والأسر المنتجة من محافظات القاهرة، الوادي الجديد، شمال وجنوب سيناء، الفيوم، الغربية، دمياط، المنوفية، القليوبية، الإسكندرية، أسوان، سوهاج والبحر الأحمر، كما تشارك بالمعرض "شركة الأزياء الراقية" بسلع معمرة واستهلاكية لاستكمال منظومة تجهيز العرائس من أجهزة وأثاث ومفروشات.​