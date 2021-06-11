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سقوط الغطاء الزجاجي لأحد أباليك الثريا بمسجد الرفاعي

07:36 م الجمعة 11 يونيو 2021
سقوط الغطاء الزجاجي لأحد أباليك الثريا بمسجد الرفاعي

مسجد الرفاعي

(مصراوي):

أعلنت وزارة السياحة والآثار، سقوط الغطاء الزجاجي الذي يعلو أحد أباليك الثريا النحاسية التي تتدلى من سقف القاعة الملكية، بمسجد الرفاعي.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إنه أثناء مرور مفتش آثار مسجد الرفاعي، صباح اليوم، لتفقد المسجد بعد فتحه للزيارة، تلاحظ سقوط الغطاء الزجاجي الذي يعلو أحد أباليك الثريا النحاسية التي تتدلى من سقف القاعة الملكية.

واستدعى مدير المنطقة فريق المرممين لفحص حالة الغطاء الزجاجي ودراسته تمهيدًا لترميمه، كما توجّه الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، إلى المسجد لمعاينة الثريا.

جدير بالذكر أن خوشيار هانم والدة الخديوي إسماعيل أمرت ببناء جامع الرفاعي عام 1869م، ثم توقف العمل به، واستكمل بنائه في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني حيث بناه المهندس المجري ماكس هرتز وتم افتتاحه عام 1912.​

مسجد الرفاعي وزارة السياحة والآثار القاعة الملكية بمسجد الرفاعي

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