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على هامش منتدى شرم الشيخ.. مدبولي يشهد توقيع مذكرتي تفاهم بين مصر والسودان وجنوب السودان

03:36 م الجمعة 11 يونيو 2021
على هامش منتدى شرم الشيخ.. مدبولي يشهد توقيع مذكرتي تفاهم بين مصر والسودان وجنوب السودان

مصطفى مدبولي

كتب - أحمد مسعد:

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الجمعة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسودان وجنوب السودان، ضمن فعاليات تشجيع التعاون الاستثماري لإنشاء مشاريع استثمارية مشتركة والتشريعات لتحسين بيئة الاستثمار والتدريب المشترك.

جاء ذلك على هامش المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار في إفريقيا بشرم الشيخ، الذي يعقد في الفترة من 11 وحتى الـ 14 من يونيو الجاري، بشرم الشيخ.

ومن جانبه قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن العالم يواجه 4 تحديات رئيسية تتمثل في جائحة كورونا، الاختناقات والقيود المفروضة على السفر، زيادة معدلات التضخم، النزاعات التجارية، التي يعاني منها الجيوسياسيين.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في افتتاح المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار في إفريقيا بشرم الشيخ، الجمعة، ـن المنتدى اتخذ شعار "التكامل من أجل النمو" في عامه الأول، متابعا: "نجتمع بعد أيام من احتفاء العالم بيوم إفريقيا الذي يوافق 25 مايو من كل عام"، والذي يأتي في توقيت مغاير، وفي ظل ظروف وتحديات غير مسبوقة، تتطلب تتضافر جهود الدول، لتلبية طموحات شعوبها

وأكد مدبولي، أنه لا تزال أفريقيا الأكثر فقر بين قارات العالم، حيث بلغت نسبة الفقر بها 70% بالنسبة من قارات العالم، مؤكدا أن معدلات الفقر مرشحة للزيادة بحلول عام 2030

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن العالم يواجه 4 تحديات رئيسية تتمثل في جائحة كورونا، الاختناقات و القيود المفروضة على السفر، زيادة معدلات التضخم، النزاعات التجارية، التي يعاني منها الجيوسياسيين.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في افتتاح المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار في إفريقيا بشرم الشيخ، الجمعة، ـن المنتدى اتخذ شعار "التكامل من أجل النمو" في عامه الأول، متابعا: "نجتمع بعد أيام من احتفاء العالم بيوم إفريقيا الذي يوافق 25 مايو من كل عام"، والذي يأتي في توقيت مغاير، وفي ظل ظروف وتحديات غير مسبوقة، تتطلب تتضافر جهود الدول، لتلبية طموحات شعوبها

وأكد مدبولي، أنه لا تزال أفريقيا الأكثر فقر بين قارات العالم، حيث بلغت نسبة الفقر بها 70% بالنسبة من قارات العالم، مؤكدا أن معدلات الفقر مرشحة للزيادة بحلول عام 2030

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء مصر السودان جنوب السودان مشاريع استثمارية منتدى رؤساء هيئات الاستثمار في إفريقيا

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