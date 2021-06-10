​رئيس "الأسقفية": لدينا إيبارشيتان في إثيوبيا.. ووجودنا هناك قد يساعد في حل أزمة المياه

(مصراوي):

كشف المطران الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، أن رئاسة إقليم الإسكندرية تضم أربع إيبارشيات بينها اثنتان في إثيوبيا.

وأضاف فوزي خلال لقائه الأول بالصحفيين اليوم الخميس: "وجودنا في إثيوبيا يساعدنا في الحديث عن المجتمع المصري وموقف الدولة في أزمة المياه والتحديات التي تواجه المجتمع المصري".

وأكد فوزي، أن مصر تشهد نموًا اقتصاديًا في عصر السيسي، وحدثت طفرة كبيرة في العلاقة بين الكنيسة والمجتمع وهو ما يشعرنا بالارتياح والمواطنة الكاملة.

وعن الخدمات التي تقدمها الكنيسة، قال: "المطران منير حنا وضع أساسيات كثيرة وضخمة في خدمة المجتمع والخدمة الثقافية والطبية ونركز على بناء المؤمن المسيحي من خلال برامج التلمذة والتعليم، ولدينا هيئة ومؤسسة الرعاية الأسقفية تقدم خدمات تعليمية وصحية واجتماعية وثقافية، ولدينا خدمة اجتماعية ومشروع معًا من أجل تنمية مصر في المنيا، ونحاول الخدمة في محافظات ليس لنا تواجد فيها، أما خدمة اللاجئين بدأت بالسودانيين نتيجة للحروب الأهلية وسوريا وأفريقيا، ولدينا عيادات طبية تقدم هذه الخدمة".