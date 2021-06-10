Masrawy logo white

تستوعب 1000 نائب.. شاهد القاعة الرئيسية للبرلمان بالعاصمة الإدارية (فيديو)

04:29 م الخميس 10 يونيو 2021
تستوعب 1000 نائب.. شاهد القاعة الرئيسية للبرلمان بالعاصمة الإدارية (فيديو)

البرلمان بالعاصمة الإدارية

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس أحمد محمود، المدير التنفيذي لمشروع إنشاء مجلس النواب بالعاصمة الإدارية، إنه يتم تنفيذ مبنى البرلمان بالعاصمة الإدارية على 26 فدانا، والمبنى عبارة عن بدروم وأرضي و8 أدوار متكررة ويتوسطها قاعة المجلس الرئيسية، متضمنة قبة علوية على ارتفاع 65 مترا وفوقها ساري بارتفاع 74 مترا.

وأضاف محمود، في تصريحات عبر برنامج الحياة اليوم: يضم مبنى البرلمان 2 قبة قطر 50 مترا، وتستوعب القاعة الرئيسية 1000 عضو، ويضم المبني مكاتب إدارية.

وأشار إلى أنه تم إنجاز المشروع خلال عامين فقط، حيث يتم العمل على مدار 3 ورديات، والوردية الواحدة تستوعب 4500 عامل، بين مهندسين وعمالة منتجة وأطقم إشراف.

وتابع: "بجانب مبنى خدمي مكون من جراج تحت الأرض بمسطح 74 ألف متر بسعة 1500 سيارة، كما يضم عددا من المباني الخدمية تشمل المركز الطبي والمبنى الأمني ومبنى محطة الكهرباء ومبنى الكهروميكانيك ومحطة الإطفاء، إلى جانب الأسوار والطرق الداخلية والمساحات الخضراء".

البرلمان بالعاصمة الإدارية مجلس النواب برنامج الحياة اليوم

الخبر التالى:

وزيرة الثقافة تنعى الفنان كلود رطل: أهم أبناء جيل رواد فن الأوبرا في مصر

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
773

إصابات اليوم

38

وفيات اليوم

551

متعافون اليوم

269527

إجمالي الإصابات

15437

إجمالي الوفيات

197832

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:مدير إدارة المقتنيات بالآثار يفجر مفاجأة بشأن صاحب شقة الزمالك

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا