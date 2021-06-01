Masrawy logo white

محافظ القاهرة يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية

10:23 ص الثلاثاء 01 يونيو 2021
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بدء امتحانات الترم الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١ بمدرستي الشهيد محمد هاني مصطفى الرسمية للغات (المقريزي سابقا) بإدارة مصر الجديدة التعليمية ومدرسة نوبار الحديثة بنات بعابدين للاطمئنان على سير الامتحانات دون أي عقبات ، حيث يؤدي ١٥٨٧٩٦ طالبا وطالبة امتحانات الشهادة الاعدادية (العام والمهنية والرياضية والمكفوفين وضعاف السمع ) في ٧٥١ لجنة كما يؤدي طالبين الامتحان بلجنة بمستشفى ٥٧٣٧٥.

ويوجد بمدرسة الشهيد محمد هاني مصطفى ١٣ لجنة تضم ١٨٥ طالبا، بالإضافة إلى لجنة خاصة واحدة، كما يوجد بمدرسة نوبار ٩ لجان تضم ١٢٥ طالبة.

وأشار محافظ القاهرة، خلال الجولة إلى أن الامتحان بدأ بجميع لجان القاهرة بدون اي معوقات حيث يؤدي الطلاب اليوم امتحان اللغة العربية، مضيفاً أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطلاب والالتزام بتجهيز المدارس وتعقيم اللجان يوميا قبل بدء الامتحانات مع وجود طبيب يشرف على اللجان وزائرة صحية بكل لجنة ، بالإضافة إلى تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان بحيث لا تتجاوز ١٤ طالبا وطالبة لمراعاة المسافات البينية بينهم.

وأشاد المحافظ بالتزام الطلاب بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات حرصا على الصحة العامة.

وطمأن المحافظ أولياء الأمور بأن الدولة تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحفاظ على سلامة أبنائهم .

محافظ القاهرة امتحانات الشهادة الإعدادية خالد عبدالعال امتحانات الإعدادية

الخبر التالى:

وزير النقل: وصول 28 عربة سكة حديد جديدة للركاب خلال مايو 2021 -صور

كورونا.. لحظة بلحظة

984

إصابات اليوم

49

وفيات اليوم

780

متعافون اليوم

262650

إجمالي الإصابات

15096

إجمالي الوفيات

192112

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:زيادة ساعة واستثناءات.. تفاصيل تطبيق المواعيد الصيفية لغلق المحلات والكافيهات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا