محمد صلاح حقق 30 مليون مشاهدة.. وزيرة التضامن تشيد بإعلان نجم ليفربول لمكافحة المخدرات

كتب- نشأت علي:

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي يقدم العلاج بالمجان لكل مَن يتواصل معه وفي سرية تامة؛ حفاظًا على المواطنين.

جاء ذلك خلال جلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي؛ لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

وأشارت القباج إلى أن الصندوق له أكثر من 26 مركزًا بـ16 محافظة، بعد افتتاح الرئيس السيسي 3 مراكز جديدة بمحافظات البحر الأحمر وبورسعيد ومطروح مؤخرًا.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي بأن حملات الدعاية التي تمت مؤخرًا أدت إلى خفض نسبة تعاطي المخدرات بين الشباب؛ خصوصًا إعلان محمد صلاح، الذي حقق أكثر من 30 مليون مشاهدة منذ البدء في بثه كحماية للشباب.

وأوضحت القباج أن الإعلان الأخير للتوعية بشأن تعاطي المخدرات حقق أكثر من 3 ملايين مشاهدة خلال فترة قليلة جدًّا؛ مما يؤكد أن الهدف من التوعية يمكن تحقيقه، لأن الشباب يحتاجون إلى التوعية من خطر المخدرات.

ونوهت وزيرة التضامن الاجتماعي بأنه لا يعلن عن موظف أنه يتعاطى المخدرات إلا بعد ثبوت كل التحليلات بشأن ذلك، مشيرًا إلى أن وقف العمال لمدة عقب ظهور نتيجة التحليل العشوائي أنه يتعاطى المخدرات يشكل أهمية كبيرة؛ لأنها فترة قصيرة ولكنها قد تكون حاسمة ومصيرية.

ولفتت القباج إلى أن الصندوق مستمر في تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان، وسط اتخاذ كل الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، موضحة أن نسبة التعاطي والإدمان سجلت انخفاضًا كبيرًا.