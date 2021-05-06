السيسي يوجه الحكومة بتركيز استراتيجية مشروعات اقتصادية السويس على توطين التكنولوجيا

04:35 م الخميس 06 مايو 2021
السيسي يوجه الحكومة بتركيز استراتيجية مشروعات اقتصادية السويس على توطين التكنولوجيا

الرئيس السيسي والدكتور مصطفى مدبولي

(مصراوي):

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتركيز استراتيجية المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على الاستثمارات الهادفة إلى توطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية، وتوفير فرص العمل، فضلاً عن تعظيم المشروعات الخاصة بمنظومة الموانئ والخدمات البحرية، بالتكامل مع عملية التنمية الشاملة على مستوى الجمهورية، بما يرفع من تصنيف الموانئ البحرية المصرية على الخريطة العالمية للملاحة والخدمات البحرية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمد يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية والمستقبلية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

الرئيس السيسي قناة السويس مصطفى مدبولي توطين التكنولوجيا
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