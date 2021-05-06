التموين: نسب توريد القمح وصلت لـ 1.4 مليون طن خلال الأسبوعين الماضيين



كتب- محمد سامي:

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن عمليات توريد القمح تتم وسط إجراءات احترازية كبيرة داخل الصوامع وأماكن الاستلام الأخرى التي يصل عددها لـ 450 موقعا لاستلام القمح المحلي.

كما وجه المصيلحي رؤساء الشركات بتوفير الماسكات وكذلك المطهرات داخل نقاط الاستلام لتوزيعها على الموردين وقائدي السيارات إن لزم الأمر، إضافة إلى التعقيم المستمر للسيارات داخل مواقع التسليم.

يأتي هذا بينما تلقى الدكتور علي المصيلحي تقريرا من الغرفة الدائمة لمتابعة استلام الأقماح أفاد بأن نسب التوريد وصلت لـ 1.4 مليون طن قمح محلي منذ بدء فتح عمليات استلام الأقماح في منتصف الشهر الماضي حتى الآن.

وأشار التقرير الوارد إلى أن أكبر المحافظات في التوريد حتى الآن هي محافظة الشرقية تليها محافظة كفرالشيخ.

وأكد أحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي، على أن وزير التموين يتابع نسب عمليات توريد الأقماح وكذلك مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مواقع التسليم.

وشدد كمال، على أن مواقع الاستلام تفتح أبوابها أمام المزارعين والموردين من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 4 عصرا في أيام شهر رمضان المبارك.

ولفت إلى أن العمل قد يستمر ببعض المواقع لـ 9 مساءً نظراً للاقبال الكثيف بها، كما أشار إلى أن الموردين يقومون بصرف مستحقاتهم المالية بعد التوريد بـ 72 ساعة فقط.