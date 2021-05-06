رياح مثيرة للرمال وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية حتى الثلاثاء المقبل
كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل الظواهر الجوية خلال الفترة من الخميس 6 مايو إلى الثلاثاء 11 مايو، حيث يكون الطقس حار نهارا على السواحل الشمالية شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.
الخميس:
نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.
الجمعة:
انخفاض مؤقت في درجات الحرارة ليكون الطقس حار على أغلب الأماكن لكن يستمر شديد الحرارة على جنوب البلاد، بجانب وجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.
السبت:
نشاط رياح مثيرة للرمال على مناطق من غرب البلاد، بجانب نشاط رياح على من مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.
الأحد:
نشاط رياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.
اعتبارا من الاثنين 10 مايو انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.
الاثنين:
نشاط رياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.
الثلاثاء:
نشاط رياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.
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