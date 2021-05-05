بالمتر وحسب المساحة.. أسعار رسوم الجامعات والمكاتب الهندسية لاستخراج ترخيص بناء

كتب- محمد نصار:



أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بدء التطبيق التجريبي لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بـ 27 مركزا ومدينة بالمحافظات والتي تم اختيارها وذلك اعتبارا من 1 مايو 2021 ولمدة شهرين.

وتتضمن الاشتراطات الجديدة أن يسدد المواطن الراغب في استخراج ترخيص بناء رسوما لجهتين بخلاف المحليات وهما:



١- المهندس أو المكتب الهندسي وذلك مقابل إعداد ملف الترخيص والإشراف على التنفيذ طبقا للاشتراطات البنائية.

وحددت الاشتراطات أتعاب المهندسين من خلال أمرين بنسب متغيرة وفقا للمساحات كما يلي:

- إجمالي مسطحات 700 متر مربع "أرضي + 4 أدوار"، تكون الرسوم 35 جنيها عن كل متر مقابل إعداد التصميمات، و32 جنيها عن كل متر مقابل الإشراف على التنفيذ.

- إجمالي مسطحات 1400 متر "أرضي + 4 أدوار" تكون الرسوم 30 جنيها عن كل متر مقابل إعداد التصميمات، و36 جنيها عن كل متر مقابل الإشراف على التنفيذ.

- إجمالي مسطحات 2100 متر "أرضي + 4 أدوار" تكون الرسوم 25 جنيها عن كل متر مقابل إعداد التصميمات، و24 جنيها عن كل متر مقابل الإشراف على التنفيذ.

- إجمالي مسطحات 2800 متر "أرضي + 4 أدوار" تكون الرسوم 20 جنيها عن كل متر مقابل إعداد التصميمات، و20 جنيها عن كل متر مقابل الإشراف على التنفيذ.

- إجمالي مسطحات 3500 متر "أرضي + 4 أدوار" تكون الرسوم 17 جنيها عن كل متر مقابل إعداد التصميمات، و18 جنيها عن كل متر مقابل الإشراف على التنفيذ.



٢- الجامعات وذلك مقابل مراجعة الترخيص

- إجمالي مسطحات 700 متر "أرضي + 4 أدوار" تكون الرسوم 8.75 جنيه عن كل متر.

- إجمالي مسطحات 1400 متر "أرضي + 4 أدوار" تكون الرسوم 7.5 جنيه عن كل متر.

- إجمالي مسطحات 2100 متر "أرضي + 4 أدوار" تكون الرسوم 6.75 جنيه عن كل متر.

- إجمالي مسطحات 2800 متر "أرضي + 4 أدوار" تكون الرسوم 5 جنيهات عن كل متر.

- إجمالي مسطحات 3500 متر "أرضي + 4 أدوار" تكون الرسوم 4.25 جنيه عن كل متر.



وأوضح شعراوي، أنه سيتم البدء في تطبيق المنظومة على باقي المدن المصرية بداية من 1 يوليو 2021 طبقاً لما أعلنه رئيس مجلس الوزراء مؤخرا، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من التشغيل التجريبي لبرنامج الرخص الجديدة بالمدن والأحياء المختارة بواسطة الشركة المنفذة بالتنسيق والتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مضيفا أنه سيتم استكمال التعاون مع وزارة التخطيط لميكنة المراكز التكنولوجية وتطويرها خلال الفترة القادمة.