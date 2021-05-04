حدث في 8 ساعات| إجراء جديد لاستخراج بطاقات التموين.. وتوجيه من السيسي
كتب- محمد عبدالناصر:
شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، حيث ردت الحكومة على صحة منشور منسوب لوزارة الصحة يحذر المواطنين من الذهاب إلى المستشفيات حال الشعور بأعراض فيروس كورونا، كما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة؛ حيث يسود طقس شديد الحرارة خلال (الثلاثاء والأربعاء والخميس) على معظم أنحاء الجمهورية.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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