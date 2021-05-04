رئيس الشيوخ يهنئ الأقباط بعيد القيامة

كتب- نشأت علي:

وجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، التهنئة للأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعيا الله أن يعيده علينا وعلى بلادنا والأسرة المصرية جميعها مسلميها ومسيحيها بالخير.

وشهدت الجلسة العامة، تصديق المجلس علي مضابط الجلسات من الثامنة وحتى الثانية عشر، والتي تم نشرها إلكترونيا من قبل الأمانة العامة للمجلس.

وكان رئيس المجلس في بداية استئناف أعمال الجلسة قد وصفها بأنها جلسة رمضانية بكل ما فيها وعليها، مهنأ الجميع بشهر رمضان.

وانطلقت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، منذ قليل، وذلك لاستكمال نظر تقرير اللجنة المُشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكاتب لجان الطاقة والقوى العامة ولجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1964.

وكان المجلس قد وافق مبدئيا على مشروع القانون في الجلسات السابقة، وعدد من مواده، علي أن يستكمل باقي المواد خلال الجلسة العامة اليوم.