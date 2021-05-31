"تعليم القاهرة" تعلن بدء تطعيم العاملين ضد فيروس كورونا

كتب- محمد نصار:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، عن بدء حملة تطعيم العاملين بالمديرية ضد فيروس كورونا المستجد.

وقالت المديرية، في بيان لها، اليوم الاثنين، إنه على مرضى الأمراض المزمنة إحضار تقرير من الطبيب المعالج بالحالة.

وتابعت مديرية تعليم القاهرة: يتم تسجيل البيانات بشئون الديوان بالمديرية.