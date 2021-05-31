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غدا.. بيع 10 محال تجارية بالمزاد العلني بالسوق التجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة

11:16 ص الإثنين 31 مايو 2021
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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، عن طرح 10 محال تجارية بمساحات تتراوح من (32م : 95م) للبيع بالمزاد العلني بالسوق التجارية VALLEY Center بالمجاورة الأولى بالحي السكني الثالث R3، مشيراً إلى أنه يتم بيع كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بمقر جهاز المدينة الكائن بالمجاورة الأولى بالحي السكني الثالث R3، حتى عقد جلسة المزاد غدا الثلاثاء 1/6/2021.

وأوضح الشربينى، أن المحال المطروحة تشمل الخدمات الآتية:( خضراوات - حدايد وبويات وسباكة - مكتبة - مخبز بلدي - مطعم - مخبز أفرنجي - جزارة - صيدلية - سوبر ماركت - حلاق).

وأكد، أنه سيتم اتخاذ التدابير الاحترازية عند انعقاد جلسة المزاد تجنبا للإصابة بفيروس كورونا بين الحضور، مشيراً إلى أن طرح المحال يأتي استكمالا لتوفير الخدمات الضرورية لقاطني الحي، وخاصة المجاورات التي تم طرح وحدات بها وجارٍ حالياً تسليم المواطنين لتلك الوحدات.

محال تجارية المزاد العلني السوق التجارية العاصمة الإدارية الجديدة

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