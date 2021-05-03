كيف احتفل المصريون بشم النسيم عبر التاريخ؟.. أمسية ثقافية أونلاين

08:09 م الإثنين 03 مايو 2021
كيف احتفل المصريون بشم النسيم عبر التاريخ؟.. أمسية ثقافية أونلاين

أمسية شم النسيم عيد المصريين

(مصراوي):

ينظم المجلس الأعلى للثقافة، أمسية بعنوان: "شم النسيم عيد المصريين - كيف احتفلوا بعيدهم على مر التاريخ"، وهي أمسية ثقافية بمشاركة أساتذة التاريخ والآثار والتراث الشعبي، وتقام الأمسية في تمام العاشرة والنصف مساء اليوم الاثنين الموافق 3 مايو الحالي.

ويشارك بها كل من، الدكتور سميح شعلان أستاذ الفنون الشعبية بأكاديمية الفنون، ومقرر لجنة الفنون الشعبية بالمجلس، والدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بجنوب سيناء مدير عام المركز العلمى للآثار والفنون الإسلامية بطور سيناء بوزارة السياحة والآثار عضو لجنة التاريخ والآثار بالمجلس، والدكتور لؤي سعيد مدير مركز التراث القبطي بمكتبة الإسكندرية، والدكتورة ماري ميساك أستاذة الآثار والفنون القـﭙطية المساعدة بكلية سياحة وفنادق جامعة حلون عضو لجنة التاريخ والآثار بالمجلس، والمؤرخ الدكتور محمد عفيفي أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة.

وتقام الأمسية أونلاين عبر تطبيق زووم.​

أمسية شم النسيم عيد المصريين شم النسيم المجلس الأعلى للثقافة سميح شعلان
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