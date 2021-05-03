4 نصائح عاجلة.. الأرصاد تعلن مدة ارتفاع الحرارة وكميات الرطوبة

03:59 م الإثنين 03 مايو 2021
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كتب- مصراوي:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن درجة الحرارة سجلت على القاهرة حتى الآن 38 درجة، والأقصر 40 درجة، وأسيوط 39 درجة، وشرم الشيخ 37 درجة، والإسكندرية 35 درجة.

وأضافت في منشور على صفحتها بفيسبوك: وعليه يستمر الارتفاع في درجات الحرارة خلال 48 ساعة قادمة نتيجة كتلة هوائية شديدة الحرارة تهب من الاتجاه الشرقي يرافقها مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على مزيد من الارتفاع، ولكن كمية الرطوبة النسبية تكون منخفضة، كما تزداد فترات سطوع الشمس، ولا يوجد سحب تعمل على تشتتها.

لذا يجب:

1- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

2-عدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال مثل زجاجات الكحول في السيارات وتركها في درجة حرارة عالية.

3- يفضل ارتداء ملابس قطنية فضفاضة.

4- الإكثار من تناول السوائل، وخاصة المياه بعد الإفطار وخلال فترة الليل.​

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الطقس ارتفاع الحرارة الرطوبة الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة

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