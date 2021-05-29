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"التزامًا بالإجراءات الاحترازية".. أسرة الراحل أحمد بهجت تقرر إلغاء العزاء

09:18 م السبت 29 مايو 2021
"التزامًا بالإجراءات الاحترازية".. أسرة الراحل أحمد بهجت تقرر إلغاء العزاء

رجل الأعمال أحمد بهجت

كتب- محمد عمارة:

قال مصدر في أسرة رجل الأعمال الراحل أحمد بهجت، إن الأسرة قررت إلغاء عزاء الراحل، المقرر له غدًا الأحد نظرًا لاستمرار الإجراءات الاحترازية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، والتزامًا بقرارات مجلس الوزراء.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أنه كان من المقرر إقامة عزاء للراحل في مدينة دريم لاند، لكن الأسرة قررت خوفًا على الحاضرين إلغاءه، احترامًا للإجراءات الاحترازية.

أعلنت مجموعة شركات بهجت الجمعة 21 مايو الجاري، وفاة بهجت، في الولايات المتحدة الأمريكية، عن عمر يناهز 70 عامًا، بعد معاناة مع عدد من الأمراض المزمنة.

أحمد بهجت فيروس كورونا مجلس الوزراء أمريكا

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