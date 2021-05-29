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وفدان دوليان في زيارة إلى المتحف القومي للحضارة المصرية.. تعرف عليهم

06:23 م السبت 29 مايو 2021
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(مصراوي):

استقبل المتحف القومي الحضارة المصرية بالفسطاط، وفدًا رفيع المستوى من الوكالة الجامعية الفرنكوفونية برئاسة الدكتور سليم خلبوص رئيس الوكالة على هامش زيارتهم لمصر، حيث اصطحبتهم الدكتورة عبير أبو المجد الأثرية بالمتحف في جولة داخل قاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات، وقامت بالشرح الأثري لكافة المقتنيات المعروضة بالإضافة إلى مراحل إنشاء المتحف وافتتاح قاعاته.

وأبدى الوفد إعجابه بالمتحف وما به من كنوز أثرية، وحرص الدكتور سليم خلبوص على تدوين كلمة في كتاب الزيارات الخاص بالمتحف، أعرب فيها عن بالغ سعادته بزيارة هذا الصرح العظيم ووصفة بالإنجاز المهم لتأمين الموروث المصري عبر التاريخ، مؤكدًا اعتزاز الوكالة الجامعية الفرنكوفونية بالتعاون المثمر مع الحكومة المصرية والجامعات المصرية في مجال الثقافة والعلوم.

كما زار المتحف وفد اتحاد اللجان الأوليمبية الأفريقية "الأنوكا" أثناء تواجدهم في مصر لعقد اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد، بحضور ومشاركة ممثلين من 54 دولة أفريقية.

وأبدى أعضاء وفد "الأنوكا" سعادتهم البالغة بتواجدهم في مصر، معربين عن انبهارهم بما شاهدوه من روائع الحضارة المصرية العريقة.

المتحف القومي للحضارة المصرية الوكالة الجامعية الفرنكوفونية سليم خلبوص

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