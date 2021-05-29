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بالتعاون مع البورصة.. "الهجرة" تبدأ حملة لتعريف المصريين بالخارج كيفية الاستثمار

05:15 م السبت 29 مايو 2021
بالتعاون مع البورصة.. "الهجرة" تبدأ حملة لتعريف المصريين بالخارج كيفية الاستثمار

السفيرة نبيلة مكرم

كتب- أسامة علي

بدأت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وبالتعاون مع البورصة المصرية، اليوم السبت، حملة لتعريف المصريين بالخارج بكيفية الاستثمار بالبورصة وسوق المال المصرية.

تأتي الحملة تنفيذًا لبروتوكول التعاون بين وزارة الهجرة والبورصة المصرية، الذي وقعه كل من السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، ويستهدف تعزيز التعاون وتنسيق الجهود لرفع مستويات معرفة المصريين بالخارج بأساسيات الاستثمار بالبورصة؛ لزيادة استثماراتهم في سوق الأوراق المالية المصرية، لدمج المصريين في الخارج من أجل الاستفادة من عوائد التنمية الاقتصادية، وتشجيعهم على الاستثمار في وطنهم، وذلك عقب تلقي وزارة الهجرة العديد من الاستفسارات من المصريين بالخارج في الفترة الأخيرة حول كيفية الاستثمار والتداول بالبورصة المصرية.

وقالت مكرم إن حملة التوعية التي تم البدء فيها عبر صفحات الوزارة تستهدف تنفيذ البروتوكول لتعريف المصريين بالخارج بالاستثمار بالبورصة، مضيفةً أنه سيتم تعريف المصريين بالخارج بسوق المال المصرية والتداول الإلكتروني وتعريفهم بكيفية بدء الاستثمار، مشيرةً إلى أن هذا من شأنه فتح آفاق إضافية للاستثمار للمصريين بالخارج؛ وهو الاستثمار في سوق المال المصرية؛ تلبية لاحتياجاتهم.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن الحملة تتضمن عددًا من التصميمات سواء إنفوجراف أو فيديوجراف؛ لتبسيط المعلومات الخاصة بكيفية الاستثمار في البورصة المصرية، والخطوات اللازمة لإدراج الشركات في البورصة، ونصائح خاصة للاستثمار في البورصة، والاستفادة من الادخار والاستثمار فيها، ومعلومات خاصة عن شراء الأسهم وعن مؤشر البورصة.

نبيلة مكرم الهجرة حملة لتعريف المصريين بالخارج الاستثمار

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