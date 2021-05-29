وزير التنمية المحلية يتابع مع مسئولي البنك الدولي تحسين جودة الهواء بالقاهرة الكبرى

كتب- محمد نصار:

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اجتماعاً عبر الفيديو كونفرانس مع الدكتورة داليا لطيف كبير أخصائيين بالبنك الدولي.

شارك في الاجتماع بمقر الوزارة كل من الدكتور محمد ندا، خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولي، والدكتور خالد قاسم مساعد الوزير للتطوير المؤسسي ودعم السياسات، والدكتور أحمد سعيد رئيس الوحدة التنفيذية للمخلفات.

وشهد اللقاء استعراض آخر المستجدات الخاصة بمجالات التعاون بين الوزارة والبنك فيما يخص تنفيذ الخطط الرئيسية لمنظومة المخلفات الصلبة، ومشروع تحسين جودة الهواء بمحافظات القاهرة الكبرى (القاهرة – الجيزة – القليوبية) ومواجهة مشكلة التلوث وذلك في إطار الاتفاق التمويلى الموقع بين مصر والبنك الدولي في شهر فبراير الماضي بمبلغ قدره 200 مليون دولار.

وفي بداية الاجتماع أشاد اللواء محمود شعراوي، بمستوى التعاون القائم بين الوزارة والبنك الدولي في تنفيذ عدد من المشروعات والبرامج بمختلف المحافظات والتي تساعد في تحسين جودة المعيشة للمواطنين .

وأكد شعراوي، على أن الوزارة تتعامل مع البنك الدولي باعتباره شريكا أساسيا لنجاحات كثيرة للحكومة المصرية حققتها في العديد من مجالات التعاون التي تهم المواطن المصري، كما أن النبك يحظى بتقدير كبير لدى القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى يمثل محورًا هامًا في خطة الدولة لارتباطه بأهداف التنمية المستدامة وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية والذى دخل حيز التنفيذ، لافتا إلى أنه تم تحديد الأدوار والمسئوليات الخاصة بالوزارات المعنية بمتابعة تنفيذ المشروع وعلى رأسها وزارة البيئة.

وأكد اللواء محمود شعراوي، على أهمية دور البنك الدولي في توفير التدريب والتأهيل للكوادر البشرية العاملة في هذا المشروع ومنظومة المخلفات بالقاهرة الكبرى عبر إنشاء وحدات جديدة لإدارة المخلفات وتدويرها وإنشاء المدافن الصحية والمحطات الوسيطة وخلق توعية مجتمعية لدى المواطنين.

وشدد على اهتمام رئيس الجمهورية بملف المخلفات الصلبة ومتابعته لجهود تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات بالمحافظات لإعادة الوجه الحضاري والجمالي لمحافظات القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية، وأكد الوزير على الدور الهام لوزارة التنمية المحلية في متابعة عملية تنفيذ تلك المشروعات والأعمال المرتبطة بها وذلك بالتنسيق مع المحافظات حيث يتم إعداد تقارير دورية عن ذلك لرئيس مجلس الوزراء .

وأشار شعراوي، إلى ضرورة التنسيق الجيد بين البنك الدولي ووزارة التنمية المحلية لضمان النجاح لهذا المشروع المهم، والتواصل بصورة دائمة مع مسئولي البنك في هذا الشأن لمتابعة كافة المستجدات أولاً بأول، وإمكانية عقد اجتماع تنسيقي بين البنك الدولي ووزارتي البيئة والتنمية المحلية في إطار هذا المشروع فيما يخص الدراسات والدعم والمتابعة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة داليا لطيف كبير أخصائيين بالبنك الدولي، على أهمية الإسراع في وضع نظام تشغيل وتنفيذ المشروع خلال الفترة المقبلة بعد دخوله فعلياً حيز التنفيذ والموافقة عليه من البنك وتوزيع الأدوار والمسئوليات على كل الجهات المشاركة في التنفيذ.

وقدمت كبير أخصائيين البنك الدولي، الشكر لوزير التنمية المحلية على التعاون والدعم الجيد الذي تقوم به الوزارة فيما يخص متابعة وتنفيذ المشروعات الجارية بين الجانبين على أرض المحافظات للتغلب وتذليل أية عقبات أو تحديات وسرعة حلها على الفور.

كما عرض وزير التنمية المحلية، آخر مستجدات منظومة المخلفات بمحافظة القاهرة وتوقيع عقود خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة مع شركتي ارتقاء وإنفيروماستر، حيث طلب شعراوي من مسئولي البنك دراسة الاستفادة من خبرات البنك فيما يخص الدعم الفني للمتابعة والرقابة والتقييم لتلك الشركات وهو ما رحبت به الدكتورة داليا لطيف وأكدت على استعداد البنك على تقديم كل الدعم في هذا الموضوع.

وأكد اللواء محمود شعراوي، على أهمية عنصر الوقت لدى الوزارة والحكومة المصرية في تنفيذ كافة المشروعات التي يتم التعاون فيها بين الجانبين لسرعة الانتهاء منها في التوقيات المحددة.

وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على استمرار التنسيق والتواصل بين البنك الدولي والوزارة فيما يخص الملفات التي تم بحثها، حيث تم الاتفاق على عقد لقاءات على مدار الشهر لمتابعة كافة التطورات في تلك الملفات.