وزير الإنتاج الحربي يلتقي وزير برنامج إدارة المشتريات الدفاعية بكوريا الجنوبية

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كتب- أحمد مسعد:

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، كانج إيوان هو وزير برنامج إدارة المشتريات الدفاعية بكوريا الجنوبية والوفد المرافق، لمناقشة محاور التعاون الثنائي بعدد من مجالات التصنيع المشترك.

جاء ذلك في ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي، وبحضور سفير دولة كوريا الجنوبية والمهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة.

وأوضح وزير الإنتاج الحربي أن اللقاء يأتي من منطلق إيمان الجانبين بأهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات والتي تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الطرفين فى ظل التقارب في وجهات النظر بين القيادة السياسية بالدولتين، والتي تشهد تطورًا في دفع العلاقات الثنائية في الوقت الراهن.

كما ناقش الجانبان، الموضوعات التي يمكن التعاون بها مع الشركات الكورية العاملة في مجالات التصنيع المختلفة على الصعيدين العسكري والمدني، وخلال اللقاء تم توجيه الدعوة للشركات الكورية للمشاركة في معرض "EDEX 2021" المقرر إقامته في مصر نهاية شهر نوفمبر من العام الجاري.