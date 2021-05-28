Masrawy logo white

وزير الإسكان يُصدر 12 قراراً إدارياً بإزالة مخالفات البناء بـ 3 مدن

10:59 ص الجمعة 28 مايو 2021
وزير الإسكان يُصدر 12 قراراً إدارياً بإزالة مخالفات البناء بـ 3 مدن

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

كتب- محمد عبدالناصر:

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 12 قراراً إدارياً لإزالة مخالفات البناء بمدن (العبور، العبور الجديدة، وبنى سويف الجديدة)، مؤكداً مواصلة وزارة الإسكان، ممثلة فى أجهزة المدن الجديدة، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، تطبيقاً للقانون، وحفاظا على مظهرها الجمالى، ولمنع ظهور أى عشوائيات بها.

وقال الجزار: تم إصدار 10 قرارات إدارية لإزالة مخالفات البناء بمدينة العبور، وقرار إداري لإزالة مخالفات البناء بمدينة العبور الجديدة، وقرار إداري لإزالة مخالفات البناء بمدينة بنى سويف الجديدة، والمتمثلة فى بناء غرف سطح بدون ترخيص، وبناء أدوار بدون ترخيص، ومخالفة النشاط المُخصص للأرض.

ونصت القرارات التى أصدرها وزير الإسكان، على أن تتولى أجهزة مدن: العبور، العبور الجديدة، وبنى سويف الجديدة، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.

عاصم الجزار وزارة الإسكان مخالفات البناء مدينة العبور

الخبر التالى:

وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يؤديان صلاة الجمعة بمسجد مؤيد الشيخ

كورونا.. لحظة بلحظة

1132

إصابات اليوم

54

وفيات اليوم

909

متعافون اليوم

258407

إجمالي الإصابات

14904

إجمالي الوفيات

189476

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:على متن طائرة خاصة.. جثمان رجل الأعمال أحمد بهجت يصل مطار القاهرة قادما من أمريكا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا