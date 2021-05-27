"نقل النواب" توافق على موازنة الهيئة العامة للطرق والكباري

كتب- نشأت علي:

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، على موازنة الهيئة العامة للطرق والكباري، للعام المالي 2021/2022 والتي بلغت ٣٩،٤٦،٣٥٠٠ مليار جنيه.

كما بلغت الخطة الاستثمارية للهيئة العامة للطرق والكباري للعام المالي 21.8735 مليار جنيه.

جاء ذلك بحضور رئيس الهيئة الهيئة العامة للطرق والكباري، اللواء حسام الدين مصطفي، ومحمد فريد مساعد وزيرة التخطيط.

من جانبه قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن الهيئة العامة للطرق والكباري، هي هيئة تمس المواطن مباشرة ولها تأثير مباشر على حياة اليومية، لاسيما وإنها تعمل على نقل المواطنين والبضائع، والاستثمار في الطرق والكباري هو أفضل استثمار للوقت وهو أثمن شيء لدينا، وأيضا المحافظة على حياة المواطن.

وأضاف النائب علاء عابد، أننا نعمل في إطار خطة التنمية المستدامة 2030، وبدون بنية تحتية وفوقية حديثة وتحديث شبكة الطرق والكباري لن يأتي إلينا مستثمر، ونحن أمام ملف حيوي وهام لاسيما وأننا نرى جميعا ما تقوم به القيادة السياسية المصرية في إعادة بناء مصر بشكل حديث.

وأوضح عابد، أن خطة التنمية المستدامة تستهدف جذب استثمارات جديدة في كافة المجالات ولن يتثني ذلك إلا بوجود شبكة نقل متكاملة لتحقيق إنجازات حقيقية ومنها الطرق والكباري التي تسهل الحركة وتختصر الوقت وتؤمن حياة المواطن.

وأكد علاء عابد، علي ضرورة تشجيع المستثمر والمنتج ولابد من زيادة الإنتاجية، قائلا: "نحن بحاجة للعودة لأن نكون دولة منتجة وليست مستهلكة".



ومن جانبه قال اللواء حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، إن لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، هي جزء لا يتجزأ من وزارة النقل وتعمل على مساندة الأجهزة التنفيذية للدولة ولها دور مؤثر في التنفيذ.

من جانبه قال محمد فريد عبدالفتاح، ممثل وزارة التخطيط، إن لجنة النقل والمواصلات تعي جيدًا دورها وبها متخصصين يدركون ما يقومون به وهناك تعاون بينا.

واضاف مسؤل وزارة التخطيط، في كلمته خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات، أن هناك تنسيق بين وزارة التخطيط ووزارة النقل وهيئة الطرق والكباري لها دور كبير في الربط بين الموانيء وربطها بالطرق لأنها تعمل على جذب استثمارات جديدة.

من جانبه وجه النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات، الشكر للقيادة السياسية وزارة النقل التي نقلت مصر للعالمية من خلال شبكة الطرق التي نقلت ترتيب مصر من المرتبة 118 إلى المرتبة 32 عالميًا، ونحن مع الدولة والحكومة ولسنا ضد عمل التنفيذيين، ونثمن دور هيئة الطرق والكباري لدورها الكبير في هذا القطاع الحيوي.

وقال النائب محمود الضبع وكيل لجنة النقل والمواصلات، أننا جميعا يجب أن نكون فخورين بما نراه من إنجازات التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيدًا بدور كامل الوزير وزير النقل في تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي في قطاع النقل والمواصلات.

وأوصت لجنة النقل والمواصلات، بضرورة موافاتها بأسباب وجود انخفاض كبير في إيرادات الهيئة عن إرادتها بالعام الماضي، وزيادة الخطة الاستثمارية لها بما يقرب من 2 مليار جنيه عن موازنة العام الماضي، ووجود زيادة في بند وقود زيوت لسيارات الركوب بمبلغ 2.5 مليون جنيه عن موازنة العام الماضي.