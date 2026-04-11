ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وسط أجواء روحانية مهيبة.

شهدت الكاتدرائية حضوراً لافتاً من الوزراء وكبار المسؤولين، ومشاركة وفود من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لتقديم التهنئة في هذه المناسبة الدينية.

تضمنت صلوات القداس التراتيل الكنسية والطقوس الخاصة بعيد القيامة، التي تعبر عن الفرح والسكينة بذكرى قيامة السيد المسيح لدى كافة الأقباط.

توافد آلاف المواطنين بمختلف المحافظات على الكنائس لحضور قداس العيد لعام 2026، معبرين عن سعادتهم بانتهاء فترة الصوم الكبير وأسبوع الآلام.

عمت مظاهر البهجة كافة ربوع الجمهورية بمشاركة الشخصيات العامة والمواطنين، في مشهد يجسد التلاحم والمحبة خلال أهم الأعياد في التقويم المسيحي.

تزينت الكنائس بالإضاءات والورود لاستقبال المهنئين، وسط إجراءات تنظيمية دقيقة سمحت للآلاف بممارسة طقوسهم الدينية.