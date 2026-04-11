دوري أبطال أفريقيا

الترجى الرياضي

- -
21:00

ماميلودي صنداونز

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
15:00

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
17:30

مانشستر سيتي

الدوري الإيطالي

بارما

- -
15:00

نابولي

الدوري الإيطالي

كومو

- -
20:45

إنتر ميلان

أول قرار من ياس توروب بعد فوز الأهلي على سموحة بالدوري المصري

كتب : يوسف محمد

11:34 م 11/04/2026
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات الجماعية، بعد الفوز على سموحة اليوم بالدوري المصري "دوري نايل".

وحقق المارد الأحمر فوزا هاما اليوم السبت 11 أبريل الجاري، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية بمرحلة التتويج بالدوري المصري.

وقال توروب في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "تحدثت مع اللاعبين أنهم بحاجة للراحة، فهم بحاجة للراحة "من كتر الزعيق" وليس من الناحية البدنية".

وأضاف: "الفريق ليس لديه أي مشكلة بدنية، فجميع الأرقام والإحصائيات تشير إلى الحالة البدنية الجيدة، التي يمر بها الفريق خلال الفترة المقبلة".

واختتم توروب: "لاعبو الفريق الدوليون لم يحصلوا على راحة منذ فترة طويلة، لذا قررنا منحهم راحة بعد الانتصارات الثمين الذي تحقق اليوم في وقت صعب".

ترتيب الأهلي في الدوري المصري موسم 2025-2026

والجدير بالذكر، أن المارد الأحمر يحتل حاليا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 44 نقطة جمعهم من 22 مباراة خاضها بالمسابقة.

نيويورك تايمز: مضيق هرمز نقطة خلاف رئيسية بين الولايات المتحدة وإيران
أسرة عريس بني مزار تكشف كواليس "نقوط" بمليون جنيه في حفل زفاف
أمطار خفيفة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد
"المرايا" في غرفة النوم.. 6 حقائق عنها لا يعرفها الكثيرون
منظومة رقابية صارمة.. الإسكندرية تتحرك لحماية تراثها وحصر المباني التاريخية
