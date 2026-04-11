قال الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية، إن الولايات المتحدة أدركت أن التصعيد العسكري الأخير لم يحقق هدف استسلام إيران، وهو ما دفع الطرفين إلى الجلوس على طاولة المفاوضات في باكستان برغبة مشتركة لإنهاء الأعمال العدائية.

وأوضح حمزاوي، خلال لقاء عبر زووم ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامية كريمة عوض على قناة "القاهرة والناس"، أن المفاوضات الحالية ترتكز على ملفات ثقيلة، أبرزها تأمين الملاحة في مضيق هرمز، البرنامج النووي الإيراني، وبرنامج الصواريخ والمُسيّرات، إضافة إلى المطالب الغربية بوقف السلوك الإيراني المهدد لدول الخليج وإعادة النظر في علاقة طهران بوكلائها في المنطقة.

وأشار إلى أن إيران تسعى من خلال هذه المفاوضات إلى رفع العقوبات الاقتصادية والإفراج عن أرصدتها المجمدة، والبحث عن صيغة تضمن دمجها كقوة إقليمية بشكل سلمي دون التدخل في شؤون الدول الأخرى أو اللجوء للأدوات العسكرية.

ولفت حمزاوي إلى أن ملف "الرهائن الغربيين" ساهم في تهيئة الأجواء بعد الإفراج عن عدد من المحتجزين الأوروبيين، مشددًا على أن مصر وتركيا لعبتا دورًا مهمًا في التمهيد لهذه المفاوضات، بينما اكتفت باكستان بدور الدولة المستضيفة.

وكشف أن الصين مارست ضغوطًا كبيرة على إيران للقبول بوقف إطلاق النار، رغم التحفظ الأمريكي على أن تكون بكين ضامنة لأي اتفاق، فيما تحضر دول الخليج بقوة لضمان أمنها القومي، بينما تبدو روسيا والدول الأوروبية بعيدة نسبيًا عن التأثير المباشر في مجريات التفاوض.