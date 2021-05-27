صور.. مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات "فلاي أريستان" من كازاخستان



كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، أولى رحلات شركة "فلاي أريستان" المباشرة القادمة من مطار كازاخستان، بعد فترة توقف على خلفية أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وسط اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة.

ونظمت سلطات المطار، استقبال خاص للطائرة، وفق بروتوكول أول رحلة تهبط المطار، وذلك برش المياه على جسم الطائرة، تعبيرا عن الاحتفال بوصولها والترحيب بها ، وحرص رجال الخدمات الأرضية بمحطة مطار شرم الشيخ تحت إشراف أسامة عبدالراضي مدير المحطة، على تقديم كافة التسهيلات لإنهاء وصول الرحلة، و استقبال الطائرة من خلال المعدات والتعامل مع الرحلة فور وصولها.

وأثنى طاقم الطائرة الكازاخستانية، على سرعة الخدمة وحسن الإستقبال لهم وللركاب، الذين أبدوا سعادتهم بوصولهم إلى مدينة السلام.



الجدير بالذكر أن الشركة الكازاخستانية سوف تقوم بتسيير رحلتين أسبوعيا إلى مطار شرم الشيخ الدولي بشكل مبدئي، على أن يتم زيادة الرحلات حسب الجدول التشغيل والحجوزات.