قــوات الدفـاع الشعبي والعسكري تنفذ تـــدريـــــباً عملياً بمحافظة بني سويف

قال بيان صادر عن القوات المسلحة، إنه

في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدني ورفع معدلات الآداء

للتدريب العملي المشترك لمجابهــة الأزمـــات والكوارث بجميع المحافظات، قامت قيادة قــــــوات الدفـــــاع الشعبي والعسكري بتنفيـــذ التـــدريـــــب العملـي المشتـــــرك لمجابـهة الأزمـــــات والكــــــــوارث بمحافظة بني سويف بالتعـــــــــاون مـــــع كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

بدأ التدريب بعرض تقارير مديري الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للوقوف على مدى جاهزيتها وإستعداداتها بما لديها من إمكانيات لمجابهة المواقف الطارئة، كما جرى فرض عدداً من السيناريوهات والمواقف الطارئة لمجابهة أزمة أو كارثة لإتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لحل تلك المواقف في التوقيتات المحددة، وذلك بحضور عدد من طلاب جامعة بني سويف.

كما تم المرور على إصطفاف المعدات والمركبات الخاصة بالمحافظة، وتنفيذ طابور سير للمعدات والمركبات لمسافة 10 كم ، للتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها، وكذا تنفيذ معسكر إيواء عاجل،

ومستشفى عزل ميدانى.

كما شمل التدريب عرضاً عسكرياً لطلبة المدارس الثانوية العسكرية "عام- فني" بالمحافظة، عكس مستوى التدريب والتأهيل والانضباط العسكري لديهم، وكذا تنفيذ بيان عملي لأنسب أسلوب لنجدة هدف حيوى داخل المحافظة بواسطة الحراسات المشددة التابعة لمديرية أمن بني سويف، تأكيدا على مدى جاهزيتها

في مجابهة المواقف الطارئة، بالاشتراك مع الحماية المدنية والإسعاف.

وفي نهاية المشروع التدريبي جرى تكريم عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة في سبيل رفعة مصرنا الغالية.​