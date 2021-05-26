Masrawy logo white

لتحسين الصرف الصحي بالأقصر.. "إسكان النواب" توافق على قرض "التنمية الإفريقي"

03:53 م الأربعاء 26 مايو 2021
لتحسين الصرف الصحي بالأقصر.. "إسكان النواب" توافق على قرض "التنمية الإفريقي"

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

وافقت لجنة الإسكان برئاسة عماد حمودة، اليوم الأربعاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٢١، بشأن اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر (الأقصر)، بمبلغ لا يتجاوز ١٠٨ ملايين يورو، الموقع بتاريخ ٣ مارس ٢٠٢١.

ويهدف المشروع إلى الاستفادة من منظومة الصرف الصحي المتكاملة والمطورة، وتطوير نظام عمليات وممارسات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، وتعزيز الإطار المؤسسي لهذا القطاع.

ويتضمن المشروع تجميع مياه الصرف الصحي ونقلها ومعالجتها والتخلص منها من المستوى المنزلي إلى مستوى الصرف الزراعي، وذلك من أجل تحسين تكلفة البنية التحتية وتسهيل الجوانب الإدارية وتعزيز القدرات وتحسين الآليات الخالية لزيادة استدامة برنامج منظومة الصرف الصحي المتكاملة في صعيد مصر- الأقصر.

مجلس النواب قرض التنمية الإفريقي الصرف الصحي

الخبر التالى:

محافظ الجيزة يفتتح محطة مياه منيل شيحة المدمجة بمدينة أبو النمرس

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1140

إصابات اليوم

49

وفيات اليوم

987

متعافون اليوم

256124

إجمالي الإصابات

14807

إجمالي الوفيات

187691

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:العربية: اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيشين السوداني والإثيوبي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا