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"صناعة النواب" توصي بزيادة موازنة سلامة الغذاء

08:18 م الثلاثاء 25 مايو 2021
"صناعة النواب" توصي بزيادة موازنة سلامة الغذاء

مجلس النواب

كتب - نشأت علي:

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة معتز محمود، بزيادة موازنة هيئة سلامة الغذاء لتصل إلى مليار جنيه بدلاً من الموازنة المخصصة حوالي ١٩٢ مليون جنيه بمشروع الموازنة الجديدة للدولة.

ووافقت لجنة الصناعة على موازنة هيئة الثروة المعدنية.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لموازنة الهيئات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، اليوم الثلاثاء.

وقال محمود إن مستقبل مصر في التنمية يعتمد بشكل كبير علي النهوض بقطاع الثروة المعدنيه في مصر.

وطالب خلال اجتماع اللجنة بضرورة ربط حوافز الهيئه بالاكتشافات الجديدة، مشيرا بأن الاكتشافات الجديدة ستكون نقلة كبيرة الاقتصاد الوطني .

كما طالب هيئة الثروة المعدنية ببيان بإجمالي المحاجر المستغلة وغير المستغلة وخطة العمل في المستقبل مع الاستعداد من لجنة الصناعة بتوفير أي دعم تشريعي وأن القانون يساهم في تعظيم عوائد هيئة الثروة المعدنية.

وشدد النائب معتز محمود رئيس اللجنة أنه لن يتم اعتماد موازنة أي هيئة إذا لم يحضر رئيس الهيئة.

مجلس النواب موازنة سلامة الغذاء لجنة الصناعة وزارة الصناعة والتجارة هيئة الثروة المعدنية

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