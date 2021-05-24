وزيرة البيئة: تسجيل بيانات 5 آلاف عامل نظافة وبحث وضعهم تحت مظلة التأمين الاجتماعي

كت- نشأت علي:

قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إن الوزارة سجلّت نحو بيانات 5 آلاف عامل من العاملين في جمع القمامة، لتقنين أوضاعهم، بعد طمأنة هؤلاء العاملين بمدى الحاجة إليهم وأهمية مهنتهم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، وبحضور وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، لعرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة البيئة من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقي الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة إلى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان.

وأشارت الوزيرة، إلى قيام الوزارة بالحديث مع وزارة القوى العاملة بشأن منح تراخيص مزاولة مهنة، وبحث مسألة وضعهم تحت مظلة التأمين الاجتماعي مع وزارة التضامن.

ولفتت الوزيرة، إلى أن وحدة حقوق الإنسان بوزارة البيئة أنشأت عام 2019، وكانت الفكرة بربطها بخدمة المواطنين والتي بذلت جهدًا كبيرًا وحققت نجاحًا حيث وصلت نسبة الاستجابة للشكاوى ما بين 99- 100%، ومن بنيها شكاوى لا تخص الوزارة لكن يتم إرسالها للجهة المعنية.

وقالت وزيرة البيئة، ان مشكلة تلوث الهواء كانت مشكلة كبيرة في القاهرة الكبرى، وكان هناك توجيه من القيادة السياسية لانهاء المشكلة، وبالفعل تم العمل على عدد من المحاور، لإنهاء الأزمة.

وأضافت، وصلنا إلى تنفيذ 109 محطات رصد تنقية هواء، إلا أن وجود محطات بدون تحليل بيانات ليس له نتيجة، وهو ما نسعى إلى تنفيذه حاليًا.

وأوضحت بالنسبة لمنظومة المخلفات، فأن 23% من المخلفات الصلبة بالجمهورية تقع في القاهرة الكبرى، وحول شكاوى المواطنين، أشارت إلى تلقي الوزارة، شكاوى كبيرة بشأن الصرف الصناعي.

وتابعت: "بالنسبة لمشكلة تلوث الهواء، نجحنا في القضاء على ظاهرة حرق قش الأرز، فمنذ سنتين لم تعد تلك الأزمة، وذلك بعد تعاملنا بطريقة مختلفة مع الفلاحين".