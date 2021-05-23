في يوبيلها الذهبي.. تفاصيل الأعمال الرعوية لـ3 بطاركة في كنيسة مارمرقس بالمعادي

كتب- مينا غالي:

أكد المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن ثلاثة من باباوات الكنيسة لهم بصمات رعوية في كنيسة القديس مارمرقس الرسول بالمعادي التي تم تدشين مذبحين وأيقونات بها اليوم على يد البابا تواضروس و10 من أحبار الكنيسة بمناسبة اليوبيل الذهبي لإنشائها.

كان القديس البابا كيرلس السادس منح طرس البركة لبناء هذه الكنيسة واعتمد تشكيل لجنة البناء في 28 يناير 1969م، وهو من أسماها باسم القديس مار مرقس الرسول.

صدر بعدها قرار من رئيس الجمهورية رقم 1105 لسنة 1973 بالترخيص لإنشاء هذه الكنيسة بتاريخ 17 يوليو 1973.

بينما دشن البابا شنودة الثالث المذبح الرئيسي للكنيسة باسم القديس مار مرقس يوم 11 يناير 1981م.

وزار قداسة البابا تواضروس الثاني الكنيسة يوم الأربعاء 9 سبتمبر عام 2015 لإلقاء عظة اجتماع الأربعاء الأسبوعي لقداسته، فيها قبل أن يقوم بتدشين مذبحين وحامل الأيقونات وشرقية الهيكل بها اليوم.