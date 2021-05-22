كتب- يوسف عفيفي:

أعلن الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حدوث خسوف كلي للقمر يوم الأربعاء الموافق 26 مايو 2021م.

يغطي ظل الأرض 100,9%.. البحوث الفلكية يكشف تفاصيل خسوف كلي للقمر الأربعاء

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حدوث خسوف كلي للقمر يوم الأربعاء الموافق 26 مايو 2021م.

وأضاف القاضي في بيان اليوم، أن توقيت وسط هذا الخسوف يتفق مع توقيت بدر شهر شوال لعام 1442هـ، حيث يغطي ظل الأرض 100,9% تقريباً من سطح القمر.

وقال الدكتور اسامة رحومة، رئيس معمل ابحاث الشمس بالمعهد، إنه يمكن رؤية الخسوف في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوثه ومنها (جنوب شرق آسيا– قارة أستراليا – الأمريكتين – المحيط الباسفيكي – المحيط الأطلنطي – المحيط الهندي– القارة القطبية الجنوبية).

وتابع رحومة: سوف تستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها خمس ساعات ودقيقتين تقريباًؤ ويستغرق الخسوف من بداية الخسوف الجزئي الأول حتى نهاية الخسوف الجزئي الثاني مدة قدرها ثلاث ساعات وسبع دقائق تقريباً، فيما يستغرق الخسوف الكلي 14 دقيقة وثلاثون ثانية، ولن يمكن رؤيتة في مصر.

وأشار إلى أنه يمكن الاستفادة من ظاهرتي الكسوف الشمسي والخسوف القمري للتأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية حيث إن هذه الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس، إذ يحدث الكسوف الشمسي في وضع الاقتران أو الاجتماع، أي أن حدوث الكسوف الشمسي بشير بقرب ولادة الهلال الجديد ويعتبر مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد، كما يحدث الخسوف القمري في وضع التقابل أي في منتصف الشهر القمري عندما يكون القمر بدراً.