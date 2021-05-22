نشاط رياح وفرص أمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس غدا الأحد، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة، في بيان لها، السبت، أن الطقس ليلا لطيف على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب البلاد معتدل على جنوب سيناء.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على أن أبرز الظواهر الجوية عبارة عن نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وفرص أمطار على مناطق من شمال وجنوب سيناء بنسبة 30%.​