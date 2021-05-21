3 شهور إيقاف.. تفاصيل أزمة تامر أمين مع "الصعايدة" من الاعتذار إلى العودة

كتب- مينا غالي:

أعلنت الصفحة الرسمية لقناة النهار عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، موعد عودة الإعلامي تامر أمين إلى برنامجه" آخر النهار" على شاشة النهار، ليكون يوم الاثنين الموافق 24 مايو، في تمام الساعة الثامنة مساء.

وينشر (مصراوي) تفاصيل أزمة تامر أمين منذ الإيقاف حتى العودة مجددًا على النحو التالي:

1- في 18 فبراير الماضي، ظهر الإعلامي تامر أمين في برنامجه آخر النهار على قناة النهار متحدثًا عن الأزمة السكانية، حيث قال: " في الصعيد بيخلفوا كتير.. بيودوا الأولاد الذكور للورش عشان يشتغلوا وينفقوا عليهم وبيشحنوا البنات على القاهرة عشان يشتغلوا خادمات"، وهو ما أثار عاصفة من الغضب ضده.

2- هدد نواب الصعيد بالرد على تصريحاته خلال جلسة مجلس النواب التي تبدأ الأحد 28 فبراير الجاري والمطالبة بوقف برنامجه واستدعاء المسؤولين عن الفضائية التي يعمل بها ومسؤولي الإعلام لمحاسبتهم، ومعرفة ما اتخذوه من إجراءات ضد الإعلامي، واصفين ما حدث منه بالجهل بحقائق وتاريخ الصعيد، الذي يتمتع بتقاليد وعادات راسخة تضرب جذورها في الأرض منذ آلاف السنين.. وقالوا في بيان رسمي إن المذيع خالف ميثاق الشرف الإعلامي، وابتعد عن الموضوعية المفترض تقديمها للمادة الإعلامية، واهتم برفع وزيادة نسبة المشاهدة على حساب أبناء الصعيد، وتعمد الإهانة والتلميحات غير الأخلاقية التي سببت أضراراً نفسية ومعنوية لأبناء محافظات الصعيد.

3- في 19 فبراير، اعتذر أمين عن إهانته لأهالي الصعيد فى برنامجه، وقال في فيديو: "أقدم اعتذار واضح وصريح لا لبس فيه لكل أهالينا فى الصعيد وفى كل مكان بمصر، اللى زعلانين منى، أنا لا هكابر ولا هآوح، أنا من الناس اللى بتعتذر لما تحس إن الناس زعلانة منها، حتى لو كانت نيتى يعلم بيها ربنا نيتى خير وكان الهدف هو المصلحة العامة".

4- أعقب ذلك صدور قرارات حاسمة من مجلس إدارة قناة النهار في 19 فبراير، مؤكدة في بيان فيه أنه لا تهاون مع أي خطأ يقع على الشاشة، وقرر خصم شهر من راتب مقدم البرنامج، وإيداع المبلغ مؤسسة خيرية، وإحالته إلى تحقيق داخلي بالقناة، وإيقاف الإعلامي تامر أمين عن العمل لحين صدور قرار من المجلس الأعلى للإعلام.

5- في يوم الجمعة 19 فبراير، قررت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقف برنامج أمين لحين استدعائه والتحقيق معه يوم الأحد التالي وتأكيد ضرورة الالتزام بمدونات النشر التى تحض على تعظيم القيم السلوكية والأخلاقية.

6- 19 فبراير، أصدر النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، قرارًا بإيقاف تامر أمين بسيوني، مقدم البرامج عبر فضائية النهار، عن ممارسة النشاط الإعلامي على أي وسيلة إعلامية وإحالته للتحقيق.

جاء ذلك بناءً على تقرير المرصد الإعلامي التابع للنقابة، والذي أكد مخالفة "أمين" لميثاق الشرف الاعلامي ومدونة السلوك المهني والحديث بطريقة مرفوضة عن أبناء الصعيد الشرفاء.

7- السبت 20 فبراير: حققت نقابة الإعلاميين مع أمين، وانتهت إلى إصدار قرار بإلغاء تصريح مزاولة المهنة الصادر لـ"أمين" لمخالفتة ميثاق الشرف الإعلامي في مواد قانون النقابة.

8- الأحد 21 فبراير، قرر المجلس الأعلى لتنظيم للإعلام منع أمين من الظهور في جميع وسائل الإعلام لمدة شهرين، وإيقاف برنامجه "آخر النهار" على قناة النهار، وتغريم القناة، بالإضافة إلى إحالة البلاغات المقدمة ضده إلى النائب العام.

9- 26 أبريل، قضت محكمة جنح مدينة نصر ببراءة الإعلامي الموقوف، من اتهامه بالإساءة إلى رجال وسيدات الصعيد، في البرنامج الذي كان يقدمه على شاشة قناة النهار، ورفض الدعوى المدنية.

10- 20 مايو: أعلنت قناة النهار عودة أمين إلى برنامجه" آخر النهار" على شاشة النهار، ليكون يوم الاثنين الموافق 24 مايو، في تمام الساعة الثامنة مساء.