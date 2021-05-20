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بعد مبادرة إعمار غزة.. "محلية النواب" تشيد بدعم الرئيس السيسي لفلسطين

03:22 م الخميس 20 مايو 2021
بعد مبادرة إعمار غزة.. "محلية النواب" تشيد بدعم الرئيس السيسي لفلسطين

مجلس النواب

كتب - نشأت علي:

أشادت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي أعلن عنها لدعم قطاع غزة بتخصيص مبلغ 500 مليون دولار لصالح عملية إعادة الإعمار بمشاركة الشركات المصرية.

وثمن النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة جهود القيادة السياسية المصرية، في دعم القضية الفلسطينة، ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فضلًا عن تخصيص 500 مليون دولار لصالح إعادة الإعمار، والتي ستشارك فيها الشركات المصرية بما لها من خبرات في مجال الإعمار.

وأضاف "السجيني"، في كلمته خلال اجتماع اللجنة البرلمانية:"نحن أمام قيادة وطنية أعادت مصر لوزنها الحقيقي بين الأمم".

من جانبها أشادت النائبة شادية خضير، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي بمبادرة الرئيس السيسي، لإعادة إعمار غزة والجهود المبذولة من أجل وقف العدوان، مضيفة : " حضرنا الجلسة الطارئة للبرلمان العربي بالأمس حول الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية في فلسطين، و رقبتنا كانت مرفوعه، لدينا قيادة جعلت رقبتنا في السماء بمواقفها الوطنية التي أعادت لمصر مكانتها المستحقة وسط الأمم"

وشددت البرلمانية خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المنعقدة اليوم علي الموقف المصري الثابت للدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم اشقائها العرب، بقولها " مصر تحتضن نحو 6 مليون لاجيء، ولم ولن نتاجر بهم أبداً".

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الخميس لمناقشة مشروع موازنة الهيئة العامة لنظافة القاهرة للعام المالي الجديد 2021/2022.

محلية النواب أحمد السجيني إعمار غزة الرئيس السيسي

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