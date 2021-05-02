نقيب الأشراف مهنئا البابا تواضروس والإخوة الأقباط بعيد القيامة: مناسبة لتأكيد وحدة الصف

11:52 ص الأحد 02 مايو 2021
نقيب الأشراف مهنئا البابا تواضروس والإخوة الأقباط بعيد القيامة: مناسبة لتأكيد وحدة الصف

السيد محمود الشريف نقيب الأشراف

كتب - محمود مصطفى:

هنأ محمود الشريف، نقيب الأشراف، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، والإخوة الأقباط من كافة الطوائف في مصر والعالم، بعيد القيامة المجيد.

وقال نقيب الأشراف، إن أعياد الإخوة الأقباط مناسبة يحتفل بها المصريون للتأكيد على وحدة الصف والنسيج الوطني الواحد، مشددا على أن الأعياد تقوي روح المودة والترابط والتآلف فيما بيننا.

ودعا نقيب الأشراف، جموع المصريين إلى استغلال تلك المناسبات لتوحيد الصف، وإظهار المودة والمحبة، والتأكيد على أن الوطن لجميع أبنائه دون تمييز في اللون أو الدين أو العِرق.

ودعا نقيب الأشراف، المولى عز وجل أن يوفق مصر وقائدها وجيشها ورجال أمنها، ويحفظ البلاد من كل مكروه وسوء، ويرد كيد أعداء الوطن في نحورهم، ويجعل بزوال الغُمة.

نقيب الأشراف السيد محمود الشريف البابا تواضروس الأقباط عيد القيامة

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