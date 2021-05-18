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صندوق تحيا مصر يعلن تجهيز 100 حاوية إلى قطاع غزة

06:23 م الثلاثاء 18 مايو 2021
صندوق تحيا مصر يعلن تجهيز 100 حاوية إلى قطاع غزة

أرشيفية

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن صندوق تحيا مصر، الاستعداد لإطلاق قافلة مساعدات إنسانية لقطاع غزة، تتضمن أكثر من 100 حاوية ستصل لقطاع غزة تحت شعار (نتشارك من أجل الإنسانية).

يُذكر أن صندوق تحيا مصر أطلق حملة (نتشارك من أجل الإنسانية)، بهدف تشجيع كل أطراف العمل المجتمعي على التنافس، وبذل المزيد من الجهد في العمل الخيري والتكافلي في مختلف دول العالم.

وكان صندوق تحيا مصر أعلن منذ قليل، عن تخصيص الحساب رقم (037037- إعادة إعمار غزة) في كل البنوك المصرية، لتلقي المساهمات من داخل وخارج مصر لإعادة إعمار غزة وتلبيةً للاحتياجات المعيشية والدوائية للأشقاء الفلسطينيين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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