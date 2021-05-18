من المريوطية حتى الأوتوستراد.. 20 صورة جوية ترصد أعمال توسعة الطريق الدائري

مدبولي يتفقد عددًا من مشروعات الطرق والكباري للربط بين محافظتي القليوبية

كتب- محمد سامي:

نشرت وزارة النقل، أحدث صور جوية لأعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري في المسافة من المريوطية حتى الأوتوستراد.

كان الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، قد أجرى جولة تفقدية، يرافقه محافظ القليوبية ورئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري، ورؤساء الشركات المنفذة لمشروع التطوير والصيانة الشاملة بالطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، بمواقع وقطاعات المشروع المختلفة.

واطلع الوزير، خلال الجولة، على التقدم في أعمال نقل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير، والتقدم في سير وتنفيذ الإجراءات الخاصة بالأراضي والعقارات الواقعة في نطاق نزع الملكية المطلوبة لأعمال التطوير، والتي تقوم بها الهيئة العامة المصرية للمساحة، ومحافظتا القاهرة والجيزة، واطمأن على حصول قاطنيها على التعويض الذي حددته الجهات المعنية وفقًا للقانون.