حدث في 8 ساعات| تصريحات جديدة من الصحة بشأن اللقاحات.. وحقيقة "البطيخ المسرطن" في الأسواق

(مصراوي):

شهدت مصر، اليوم الاثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أهمها تأكيد الرئيس السيسي، في كلمته أمام مؤتمر باريس لدعم السودان، التزام مصر الراسخ بمواصلة دعم الأشقاء في السودان، وموافقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون الصكوك السيادية بشكل نهائي، وتصريحات جديدة من وزيرة الصحة بشأن لقاحات كورونا.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي: