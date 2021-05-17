حدث في 8 ساعات| تصريحات جديدة من الصحة بشأن اللقاحات.. وحقيقة "البطيخ المسرطن" في الأسواق
(مصراوي):
شهدت مصر، اليوم الاثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أهمها تأكيد الرئيس السيسي، في كلمته أمام مؤتمر باريس لدعم السودان، التزام مصر الراسخ بمواصلة دعم الأشقاء في السودان، وموافقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون الصكوك السيادية بشكل نهائي، وتصريحات جديدة من وزيرة الصحة بشأن لقاحات كورونا.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:
الأخبار المتعلقة
-
التصنيع وتطعيم أصحاب المعاشات والكميات الجديدة.. 14 تصريحًا من وزيرة
-
"قومي المرأة" يُطلق مبادرة لتوعية السيدات بأهمية الحصول على لقاح كورونا
-
السيسي يؤكد أمام مؤتمر باريس التزام مصر بمواصلة دعم الأشقاء في السودان
-
رئيس البرلمان العربي يصل إلى القاهرة لبحث التطورات الأخيرة في فلسطين
-
وزير السياحة: المنتجعات المصرية هي الأكثر أمانًا في العالم
-
الهلال الأحمر: تسليم دفعة من المساعدات المطلوبة للشعب الفلسطيني في
اعلان
باقى المحتوى
باقى المحتوى
كورونا.. لحظة بلحظة
الإصابات الجديدة
الوفيات الجديدة
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
إعلان