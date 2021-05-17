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حدث في 8 ساعات| تصريحات جديدة من الصحة بشأن اللقاحات.. وحقيقة "البطيخ المسرطن" في الأسواق

08:00 م الإثنين 17 مايو 2021
حدث في 8 ساعات| تصريحات جديدة من الصحة بشأن اللقاحات.. وحقيقة "البطيخ المسرطن" في الأسواق

حدث في 8 ساعات

(مصراوي):

شهدت مصر، اليوم الاثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أهمها تأكيد الرئيس السيسي، في كلمته أمام مؤتمر باريس لدعم السودان، التزام مصر الراسخ بمواصلة دعم الأشقاء في السودان، وموافقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون الصكوك السيادية بشكل نهائي، وتصريحات جديدة من وزيرة الصحة بشأن لقاحات كورونا.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

فيروس كورونا السيسي لقاح كورونا البطيخ وزارة الصحة فرنسا السودان الطقس درجات الحرارة فلسطين معبر رفح الهلال الأحمر

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