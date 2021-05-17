"قومي المرأة" يُطلق مبادرة لتوعية السيدات بأهمية الحصول على لقاح كورونا

كتبت- نور العمروسي:

يطلق المجلس القومي للمرأة مبادرة توعوية كبرى تستهدف توعية السيدات بضرورة الحصول على اللقاح الخاص بفيروس كورونا وخاصة لكبار السن، إلى جانب مساعدة السيدات فى تسجيل بياناتهن للحصول على اللقاح على موقع وزارة الصحة، من خلال الخط المختصر 15115 أو من خلال فروع المجلس المختلفة بالمحافظات.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن هذه الحملة تأتي في إطار جهود المجلس المتواصلة لتوعية السيدات بسبل الوقاية من فيروس كورونا لحماية أنفسهن وأسرهن من هذا الفيروس الشرس، وتعريفهن بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في إطار مساعيها الحثيثة لمواجهة الجائحة وتوفير اللقاح بالمجان للجميع.

وتقدمت الدكتورة مايا مرسي بخالص الشكر والتقدير إلى وزارة الصحة والسكان برئاسة الوزيرة الدكتورة هالة زايد للجهود الملموسة لمواجهة الجائحة منذ بداية انتشارها، والتعاون المستمر مع المجلس في هذا الإطار.

​