"التموين": فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية بكامل طاقتها لطرح السلع الغذائية.. اليوم

كتب- محمد سامي:

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان له اليوم الإثنين، إن المجمعات الاستهلاكية تعمل اليوم بكامل طاقتها لطرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن.

وأضافت الوزارة: كما تواصل شركات الجملة وفروعها، وفقًا لمخطط التوزيع الجغرافي، استكمال صرف المنظومة التموينية، وعمل الاستعاضات السلعية بشكل دوري من مخازن الشركات، واستمرار استلام محصول البنجر من المزارعين حتى نهاية الموسم، وسداد مستحقاتهم أولًا بأول، وانتظام إنتاج السكر المحلي وتوفيره للمواطنين.

كان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وجه بإنشاء غرفة عمليات بالوزارة خلال أيام عيد الفطر المبارك، إضافة إلى إلغاء إجازات مفتشي التموين؛ للمرور على المخابز والمنشآت التموينية، وكذلك تشكيل غرف عمليات بمديريات التموين بالمحافظات وأخرى فرعية بالإدارات.​