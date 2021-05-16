الأزهر تسلم هدية الرئيس السيسي لأسر شهداء الأطباء بالجامعة

06:05 م الأحد 16 مايو 2021
الأزهر تسلم هدية الرئيس السيسي لأسر شهداء الأطباء بالجامعة

هدية الرئيس السيسي لأسر شهداء الأطباء بالجامعة

كتب- محمود مصطفى:

قدم الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب الدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على المستشفيات، التحية لأسر شهداء جيش مصر الأبيض، وخط دفاعها الأول في مواجهة فيروس كورونا.

وأكد المحرصاوي وصديق، أن جامعة الأزهر فقدت أحباء كُثر في جائحة كورونا، ونسأل الله أن يتقبلهم في الشهداء؛ فالطبيب الذي يضحي بحياته لإنقاذ غيره هو مثال نادر في تجسيد معاني الإيثار والتضحية، فمن أحيا نفسًا فكأنما أحيا الناس جميعًا.

وسلّم المحرصاوي وصديق، هدية العيد التي قدمها الرئيس عبدالفتاح السيسي لأسرة الشهيد الدكتور السيد رشدي؛ اعتزازًا بما قدمه في خدمة الوطن.

وقال المحرصاوي، إنه في مثل هذه الأيام فقدنا الدكتور السيد رشدي، استشاري جراحات المخ والأعصاب بطب الأزهر، الذي وافته المنية إثر تقديمه الخدمات الطبية للمواطنين، ومواجهته لفيروس كورونا؛ لإنقاذ حياة كثيرين ممن يعانون من آلام حادة وإجراء الجراحات العاجلة لتخفيف معاناتهم.

وقال لأسرة الشهيد، إن والدكم ضحى بحياته، وجعل الله على يديه شفاء حالات كثيرة من المرضى، ثم اصطفاه؛ ليرفع ذكركم، ويسجل اسمكم في سجلات التاريخ، فلكم أن تفخروا به، وتسيروا على نهجه في خدمة الناس وإسعادهم.

وقال الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إن مصر تنجب عديدًا من الأبطال الذين يضحون بحياتهم سواء من بواسل الجيش المصري أو الشرطة أو الجيش الأبيض، وأن جامعة الأزهر فقدت كثيرين من الأحبة في هذه الجائحة، ونسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم مع رسولنا في أعلى عليين.

ومن جانبها عبرت الدكتورة رشا عبد الحميد، زوجة الدكتور السيد رشدي؛ عن خالص شكرها للرئيس السيسي، ورئيس جامعة الأزهر ونوابه؛ لتقديرهم لأسر الشهداء.

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