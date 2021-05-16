​نقابة المهندسين: ندعو المجتمع الدولي للوقف خلف الشعب الفلسطيني

12:16 ص الأحد 16 مايو 2021
​نقابة المهندسين: ندعو المجتمع الدولي للوقف خلف الشعب الفلسطيني

المهندس هاني ضاحي

كتب- محمد عبدالناصر:

دعا المهندس هاني ضاحي النقيب العام لمهندسي مصر ونائب رئيس الاتحاد الإفريقي للمنظمات الهندسية، المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية لمؤازرة الشعب الفلسطيني جراء مايحدث له من انتهاكات تخالف القوانين والأعراف الدولية.

وأصدرت نقابة المهندسين المصرية بيانا أعربت فيه عن تضامنها الكامل مع المهندسين الفلسطينيين والشعب الفلسطيني أجمع، جرّاء الحرب العدوانية والممارسات الإجرامية من سلطات وجيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي تستهدف الوجود والحق الفلسطيني، مُعربةً عن أن هذه الكارثة هزَّت وجدان المهندسين المصريين خاصة والشعب المصري عامة.

وناشدت نقابة المهندسين المصرية، المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية ومجلس الأمن بتحمُّل مسؤولياته والتدخل الفوري والحاسم لإنهاء هذه المأساة ووقف الحرب العدوانية ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني ووقف نزيف الدم وتوفير الحماية الكاملة للشعب بكل فئاته، وتهيب بالإخوة الفلسطينيين بمختلف انتماءاتهم بالتماسك والصمود أمام هذا العدوان الغاشم.

?نقابة المهندسين هاني ضاحي الشعب الفلسطيني جيش الاحتلال الإسرائيلي القدس
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